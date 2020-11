Scompare 16enne, corpo ritrovato nel bosco 13 giorni dopo: confessa il marito della cugina (Di martedì 17 novembre 2020) Svolta sul caso della morte della giovane Louise Smith, la 16enne ritrovata in un bosco 13 giorni dopo la sua scomparsa. A confessarne l’omicidio è stato il marito 30enne di una sua cugina. Un uomo di 30 anni si è dichiarato colpevole dell’omicidio della giovane Louise Smith, 16enne di Havant (Gran Bretagna). Si tratta di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 17 novembre 2020) Svolta sul casomortegiovane Louise Smith, laritrovata in un13la sua scomparsa. Arne l’omicidio è stato il30enne di una sua. Un uomo di 30 anni si è dichiarato colpevole dell’omicidiogiovane Louise Smith,di Havant (Gran Bretagna). Si tratta di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Svolta sul caso della morte della 16enne Louise Smith: a confessarne l'omicidio è stato il marito 30enne di una sua cugina.

Svolta nel caso della morte di Louise Smith

Il caso di Louise Smith, 16enne trovata morta in un bosco nel Regno Unito lo scorso maggio, è finalmente arrivato ad una svolta. Il marito della cugina della ragazza, Shane Mays, trentenne di Havant n ...

Il caso di Louise Smith, 16enne trovata morta in un bosco nel Regno Unito lo scorso maggio, è finalmente arrivato ad una svolta. Il marito della cugina della ragazza, Shane Mays, trentenne di Havant n ...