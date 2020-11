Sciopero del pubblico impiego il 9 dicembre, Dadone all’attacco: “Non si metta a rischio la tenuta sociale dell’Italia” (Di martedì 17 novembre 2020) I sindacati del pubblico impiego hanno proclamato uno Sciopero nazionale il 9 dicembre. Le sigle di Fp Cgil, Cisl Fp, e Uil Pa hanno annunciato l'iniziativa in seguito alla "mancanza delle necessarie risorse per lavorare in sicurezza" con l'auspicio di "avviare una vasta programmazione occupazionale e di stabilizzazione del precariato per il finanziamento dei rinnovi". L'articolo Sciopero del pubblico impiego il 9 dicembre, Dadone all’attacco: “Non si metta a rischio la tenuta sociale dell’Italia” . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 17 novembre 2020) I sindacati delhanno proclamato unonazionale il 9. Le sigle di Fp Cgil, Cisl Fp, e Uil Pa hanno annunciato l'iniziativa in seguito alla "mancanza delle necessarie risorse per lavorare in sicurezza" con l'auspicio di "avviare una vasta programmazione occupazionale e di stabilizzazione del precariato per il finanziamento dei rinnovi". L'articolodelil 9all’attacco: “Non siladell’Italia” .

