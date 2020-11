Sciopero dei pubblici il 9 dicembre | «agitazione» dei medici

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 18 novembre 2020)dei lavoratorifissato per il 9e nota unitaria molto critica. La versione definitiva della legge di bilancio e il teso confronto post-presentazione portano Cgil, Cisl e Uil a un giudizio negativo sull’operato del governo. I più insoddisfatti sono le categorie pubbliche. «In mancanza delle necessarie risorse per lavorare in sicurezza, per avviare una vasta programmazione occupazionale e di stabilizzazione del precariato e per il finanziamento dei rinnovi contratti nazionali di Sanità, Funzioni locali e Funzioni centrali, … Continua L'articolodeiil 9, «» deiproviene da il manifesto.