Schiavolin Ad Snaitech | ‘su sponsor betting d’accordo con Dal Pino a riaprire ma non a tempo’

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – "Reintrodurre la possibilità di pubblicità dei bookmaker? Noi siamo contrari al proibizionismo, d'accordo con Dal Pino sul fatto che possa essere riaperta la possibilità di fare promozione e sponsorizzazione, dicendo con forza che il betting fa bene allo sport non solo per ragioni economiche ma anche perché è una sentinella ai comportamenti illeciti, ma differiamo un po' da Dal Pino nell'applicazione di una riapertura temporale per 24 mesi, per noi questa è una stortura concettuale". Sono le parole dell'ad di Snaitech, Fabio Schiavolin all'Adnkronos dopo le parole del presidente della Lega calcio di Serie A, Paolo Dal Pino che ha chiesto al governo la

L’ad di Snaitech: «Riaprire alle sponsorizzazioni del betting»

