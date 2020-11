Sanita | Menarini | primo farmaco in Ue contro raro tumore del sangue

(Di martedì 17 novembre 2020)une aggressivodel, il gruppoha annunciato che un proprioha ottenuto parere positivo dal Comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema.). Elzonris (tagaxofups),nell'Unione europea, ha avuto il via libera il trattamento di prima linea di pazienti adulti affetti da neoplasia a cellule dendritiche plasmacitoidi blastiche (Bpdcn)

16 NOV - Il Gruppo Menarini ha annunciato che il Comitato per i Medicinali per Uso Umano (Chmp) dell’Ema ha adottato un parere positivo per Elzonris (tagraxofusp) come monoterapia per il trattamento d ...La prima cura per il covid arriverà nel 2021. Non solo il vaccino come arma per il covid, ma sarebbe in arrivo anche una cura con anticorpi monoclonali che potrebbe essere diffusa in ...