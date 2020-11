Sanità in Calabria, Gaudio rinuncia: ecco perchè (Di martedì 17 novembre 2020) CATANZARO - La sanità calabrese è ancora senza commissario. Eugenio Gaudio, nominato ieri dal Consiglio dei Ministri dopo le dimissioni di Giuseppe Zuccatelli, ha rinunciato al suo incarico. ’’Mia moglie - ha spiegato a Repubblica.it il professore, rettore dell’Università degli Studi di Roma ’’La Sapienza’’ e di origine cosentine - non ha intenzione di trasferirsi a Catanzaro. Un lavoro del genere va affrontato con il massimo impegno e non ho intenzione di aprire una crisi familiare’’. Riguardo alle notizie sul coinvolgimento dell’estate 2019 nell’inchiesta sull’Università di Catania Gaudio ha chiarito: ’’Il procuratore di Catania ha appena fatto sapere al mio avvocato che è andato a depositare la richiesta di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 17 novembre 2020) CATANZARO - La sanità calabrese è ancora senza commissario. Eugenio, nominato ieri dal Consiglio dei Ministri dopo le dimissioni di Giuseppe Zuccatelli, hato al suo incarico. ’’Mia moglie - ha spiegato a Repubblica.it il professore, rettore dell’Università degli Studi di Roma ’’La Sapienza’’ e di origine cosentine - non ha intenzione di trasferirsi a Catanzaro. Un lavoro del genere va affrontato con il massimo impegno e non ho intenzione di aprire una crisi familiare’’. Riguardo alle notizie sul coinvolgimento dell’estate 2019 nell’inchiesta sull’Università di Cataniaha chiarito: ’’Il procuratore di Catania ha appena fatto sapere al mio avvocato che è andato a depositare la richiesta di ...

matteorenzi : Il Governo farebbe bene a nominare Gino Strada commissario per la sanità in #Calabria subito. Qui spiego perché… - fattoquotidiano : Eugenio Gaudio, il nuovo commissario alla Sanità in Calabria è indagato nell’inchiesta sui concorsi all’università… - matteosalvinimi : ??Il commissario del governo #Zuccatelli, quello dei consigli su 'lingua in bocca per 15 minuti', si è dimesso. Bene… - DJOMD1969 : Si ha più paura ad andare alla sanità in Calabria che non ad andare in missione in Libano Siria o Afghanistan.. E stavolta non rido - LunatiLuciano : presidente conte, VOLEVO COMUNICARti DI NON NOMINARMI COMMISSARIO ALLA SANITÀ DELLA REGIONE CALABRIA.?? CATANZARO E… -

