Sandra Milo disperata | “Mia figlia è positiva al Covid”

Leggi su viagginews

(Di martedì 17 novembre 2020)è stata ospite a Storie Italiane e ha raccontato la sua disperazione per laDebora, risultataal Covid-19.è stata ospite nella puntata andata in onda oggi, martedì 17 novembre, di “Storie Italiane“, condotta da Eleonora Daniele. In collegamento con lo studio, l’attrice ha parlato dellaDebora Ergas, … L'articolo: “Miaal Covid” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com