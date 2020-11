Salta il match di rugby tra Italia e Fiji. Ben 29 casi Covid tra i figiani (Di martedì 17 novembre 2020) AGI - La Federazione Italiana rugby ha reso noto che il test match Italia-Fiji, originariamente in programma sabato 21 novembre ad Ancona, e valido per la seconda giornata della Autumn Nations Cup, "è stato cancellato a seguito della diffusione del contagio da Covid-19 all'interno del raduno della Nazionale figiana, con 29 casi di positivita' registrati". La Nazionale Italiana maschile "rimane in raduno a Roma per preparare la terza giornata del torneo autunnale, in calendario sabato 28 novembre a Parigi contro la Francia". La Federazione, infine, "augura una pronta guarigione a tutti i componenti della squadra figiana risultati positivi al Covid-19". Leggi su agi (Di martedì 17 novembre 2020) AGI - La Federazionenaha reso noto che il test, originariamente in programma sabato 21 novembre ad Ancona, e valido per la seconda giornata della Autumn Nations Cup, "è stato cancellato a seguito della diffusione del contagio da-19 all'interno del raduno della Nazionale figiana, con 29di positivita' registrati". La Nazionalena maschile "rimane in raduno a Roma per preparare la terza giornata del torneo autunnale, in calendario sabato 28 novembre a Parigi contro la Francia". La Federazione, infine, "augura una pronta guarigione a tutti i componenti della squadra figiana risultati positivi al-19".

