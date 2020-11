Salerno già ‘zona rossa’ ma Sindaco chiude tutti parchi, ville e giardini (Di martedì 17 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Si rifà, tra gli altri, all’Articolo 32 della Costituzione (“tutela della salute quale diritto fondamentale del cittadino”), il Sindaco del Comune di Salerno Vincenzo Napoli, nei presupposti alla base della odierna disposizione di chiusura di chiusura parchi ville e giardini comunali “sino al prossimo 3 dicembre”. L’accorgimento consiste nel “libero accesso agli esercizi commerciali delimitando i percorsi con apposite attrezzature e quant’altro per inibire l’ingresso e l’uso delle aree circostanti”. A spingere il Sindaco all’adozione di un provvedimento ulteriormente restrittivo (Salerno e tutta la Campania sono già in ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si rifà, tra gli altri, all’Articolo 32 della Costituzione (“tutela della salute quale diritto fondamentale del cittadino”), ildel Comune diVincenzo Napoli, nei presupposti alla base della odierna disposizione di chiusura di chiusuracomunali “sino al prossimo 3 dicembre”. L’accorgimento consiste nel “libero accesso agli esercizi commerciali delimitando i percorsi con apposite attrezzature e quant’altro per inibire l’ingresso e l’uso delle aree circostanti”. A spingere ilall’adozione di un provvedimento ulteriormente restrittivo (e tutta la Campania sono già in ...

