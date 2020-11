Salernitana-Cremonese | formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 17 novembre 2020)sarà il posticipo che chiuderà l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie B. I granata, quinti in classifica con 11 punti, nel turno precedente sono stati sconfitti a Ferrara dalla Spal, mentre i grigiorossi occupano l’ultima posizione in classifica con appena tre punti. Come arrivano le due squadre? Il tecnico dei granata Castori non rinuncia al suo classico 4-4-2: Belec in porta, la linea difensiva sarà composta da Casasola, Aya, Gyomber e Lopez. A centrocampo, Di Tacchio, Schiavone, Kupisz e Cicerelli. In avanti, Djuric e Tutino. Il mister dei lombardi Bisoli si opporrà con il 3-5-2: Alfonso in porta, Bianchetti, Ravanelli e Terranova in difesa. A centrocampo, Crescenzi, Gustfson, Valzania, Nardi e Gaetano. In avanti, Strizzolo e Ciofani. Le probabili ...