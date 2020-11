Rugby | Autumn Nations Cup 2020 | annullata Italia-Fiji | boom di positivi tra gli ospiti

(Di martedì 17 novembre 2020) Gli organizzatori dell’Cuphanno annullato, match in programma originariamente sabato 21 novembre ad Ancona. Una decisione obbligata dopo che i tamponi di controllo hanno rilevato ben 29tà al Covid-19 nel gruppo squadra figiano. La sfida si sarebbe dovuta disputare sabato 21 novembre ad Ancona. “La priorità attuale è la salute di tutta la squadra e dello staff – si legge nella nota ufficiale – Siamo in costante contatto con la squadra dellee stiamo riflettendo sul potenziale impatto delle loro prossime partite a livello sanitario.” SportFace.

Sport_Mediaset : 29 positivi tra le #Fiji: cancellato anche il match con l'#Italia. L'emergenza sanitaria obbliga l'annullamento del… - sportface2016 : #Rugby #AutumnNationsCup Annullata #ItaliaFiji - gimmymagnani : Non benissimo - zazoomblog : Rugby Autumn Nations Cup: la Francia vince a tavolino contro Fiji. A rischio la partita dell’Italia - #Rugby… - Sport_Mediaset : #AutumnNationsCup, casi di #Covid19 per le #Fiji: assegnata la vittoria alla #Francia. #SportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Autumn

Rugby, la sfida in programma il 21 novembre ad Ancona tra Italia e Fiji è stata annullata. I tamponi di controllo hanno rivelato 29 positivi al Covid-19 tra i figiani ...La Federazione Italiana Rugby informa che il Cattolica Test Match Italia v Fiji, originariamente in programma sabato 21 novembre alle ore 13.45 allo Stadio “Del Conero” di Ancona e valido per la secon ...