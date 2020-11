Rsa senza misure anti Covid, poca igiene e maltrattamenti (Di mercoledì 18 novembre 2020) I Nas al lavoro sulle Residenze sociosanitarie per anziani. I 232 controlli dell’ultima settimana hanno fatto emergere molte criticità: in 37 strutture sono state riscontrate irregolarità diffuse penali e amministrative (4 sono state chiuse), 11 persone deferite all’autorità giudiziaria e 42 segnalate. Le ispezioni hanno fatto emergere 24 violazioni delle misure anti Covid (il 40% complessivo delle irregolarità riscontrate) riconducibili all’assenza di piani preventivi e, in 9 episodi, alla loro mancata attuazione. Come l’individuazione di percorsi e aree dedicati, la … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 18 novembre 2020) I Nas al lavoro sulle Residenze sociosanitarie per anziani. I 232 controlli dell’ultima settimana hanno fatto emergere molte criticità: in 37 strutture sono state riscontrate irregolarità diffuse penali e amministrative (4 sono state chiuse), 11 persone deferite all’autorità giudiziaria e 42 segnalate. Le ispezioni hanno fatto emergere 24 violazioni delle(il 40% complessivo delle irregolarità riscontrate) riconducibili all’asdi piani preventivi e, in 9 episodi, alla loro mancata attuazione. Come l’individuazione di percorsi e aree dedicati, la … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

