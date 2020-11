Rosa Perrotta visibilmente dimagrita | “Il periodo più brutto della mia vita”

(Di martedì 17 novembre 2020) Negli ultimi tempi, la ex tronista di Uomini e Donne,, si è mostrata moltoscatenando una serie di polemiche. Ora rompe il silenzio e racconta cosa è accaduto.è uno degli ex volti di Uomini e Donne più amati di sempre. La ex tronista, che ha concluso il suo percorso … L'articolo: “Ilpiùmia vita” proviene da www.meteoweek.com.

zazoomblog : Rosa Perrotta trasparenze sensuali: “amo i miei difetti” – FOTO - #Perrotta #trasparenze #sensuali: - criimbra : @ClaudiaMarra8 ALLORA CLAUDIA MARRA LA PRIMA CHE LO FA SEI TU CON IL FIGLIO DI ROSA PERROTTA - danitrash77 : @salvatrash1 Ma anche una Rosa Perrotta che sarebbe capace di litigare pure con il divano - shavitjager : @voinschmidt ma in una scala da Alice Campello a Rosa Perrotta quando nasce quest* figli* - luckytroyex : Non sopporto il modo con cui Rosa Perrotta si rivolge al figlio... sempre così acida ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Rosa Perrotta

Negli ultimi tempi, la ex tronista di Uomini e Donne, Rosa Perrotta, si è mostrata molto dimagrita scatenando una serie di polemiche. Ora rompe il silenzio e racconta cosa è accaduto. Rosa Perrotta, ...Rosa Perrotta è apparsa eccessivamente dimagrita e per un periodo assente dai social. I fan non hanno potuto non notare il cambiamento dell’influenzar che, in una serie di stories su Instagram, ha vol ...