Romina Power | “Durante una delle nostre esplorazioni con Ylenia” | FOTO (Di martedì 17 novembre 2020) Romina Power continua sempre a sperare di riabbracciare la figlia Ylenia Carrisi, scomparsa nel 1994 in circostanze misteriose Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@RominasPower) Romina Power pensa ancora oggi alla figlia Ylenia Carrisi, scomparsa ad inizio 1994 a New Orleans. Da allora non si è mai del … L'articolo Romina Power “Durante una delle nostre esplorazioni con Ylenia” FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 17 novembre 2020)continua sempre a sperare di riabbracciare la figlia Ylenia Carrisi, scomparsa nel 1994 in circostanze misteriose Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@pensa ancora oggi alla figlia Ylenia Carrisi, scomparsa ad inizio 1994 a New Orleans. Da allora non si è mai del … L'articolo“Durante unacon Ylenia”proviene da YesLife.it.

radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Albano Romina Power - Nostalgia canaglia -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - ciro_ciril : Al Bano & Romina Power, Pippo Baudo, Pupo, Ricchi E Poveri, Toto Cutugno... - lowevonadler191 : I am a dream ...: Albano si Romina Power- l`amore e - nguynng42435756 : Al Bano Carrisi e le dolcissime rivelazionl su Romina Power: cosa facev... - GHERARDIMAURO1 : -