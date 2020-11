Roma, Zaniolo: “Sto tornando, ci divertiremo” (Di martedì 17 novembre 2020) Nicolò Zaniolo si prepara al rientro. Il centrocampista della Roma ha voluto mandare un messaggio tramite il profilo Instagram ai fantallenatori e ai suoi tifosi per rassicurarli: “I’m coming back… e per i miei amici fantallenatori ci divertiremo! Promesso”. Roma, Zaniolo: “Sto tornando, ci divertiremo” SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 17 novembre 2020) Nicolòsi prepara al rientro. Il centrocampista dellaha voluto mandare un messaggio tramite il profilo Instagram ai fantallenatori e ai suoi tifosi per rassicurarli: “I’m coming back… e per i miei amici fantallenatori ci divertiremo! Promesso”.: “Sto, ci divertiremo” SportFace.

