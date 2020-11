Roma, strada al buio: donna viene investita da un’auto (Di martedì 17 novembre 2020) Brutto incidente quello avvenuto ieri sera, intorno alle 18:45, in via Roberto Malatesta. Una signora di 63 anni è stata investita da un’auto, una Dacia Duster, guidata da un uomo di 45 anni, che si è immediatamente fermato a prestare soccorso. La 63enne è stata portata in codice giallo all’Ospedale Sandro Pertini. Sul posto, per tutti i rilievi del caso, gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale. Leggi anche: Investito e ucciso sulle strisce pedonali a Roma. Il Comune: ‘L’attraversamento è in un punto critico, non c’è visibilità’ Tra i residenti della zona c’è chi lamenta la scarsa illuminazione proprio in quel tratto di strada. “E’ una strada buia, con auto parcheggiate male. Dovrebbero fare altre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 17 novembre 2020) Brutto incidente quello avvenuto ieri sera, intorno alle 18:45, in via Roberto Malatesta. Una signora di 63 anni è statada un’auto, una Dacia Duster, guidata da un uomo di 45 anni, che si è immediatamente fermato a prestare soccorso. La 63enne è stata portata in codice giallo all’Ospedale Sandro Pertini. Sul posto, per tutti i rilievi del caso, gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale. Leggi anche: Investito e ucciso sulle strisce pedonali a. Il Comune: ‘L’attraversamento è in un punto critico, non c’è visibilità’ Tra i residenti della zona c’è chi lamenta la scarsa illuminazione proprio in quel tratto di. “E’ unabuia, con auto parcheggiate male. Dovrebbero fare altre ...

