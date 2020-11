Roma. Investimento Gabriel, dopo l’appello si costituisce una 23enne: ‘Ho solo sentito un rumore’ (Di martedì 17 novembre 2020) Investimento di Gabriel, forse il pirata adesso ha un’identità. Ha raccontato di aver scoperto che forse c’entrava qualcosa con l’Investimento di una persona solo attraverso i social network. Ha quasi dell’incredibile il racconto della ragazza che nella mattinata di oggi, 17 novembre, si è recata presso la stazione dei carabinieri di Rignano Flaminio confessando di essere lei la conducente della Fiat 500 rossa che aveva perso una pezzo lungo la galleria Giovanni XXIII. “Ho sentito il rumore di un urto mentre ero in galleria”, ha riferito ai militari dell’Arma. La giovane, che ha 23 anni, non ha ammesso direttamente di aver investito Gabriel I., il 19enne che si trovava alla guida del suo scooter Kymco Agility e che adesso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 17 novembre 2020)di, forse il pirata adesso ha un’identità. Ha raccontato di aver scoperto che forse c’entrava qualcosa con l’di una personaattraverso i social network. Ha quasi dell’incredibile il racconto della ragazza che nella mattinata di oggi, 17 novembre, si è recata presso la stazione dei carabinieri di Rignano Flaminio confessando di essere lei la conducente della Fiat 500 rossa che aveva perso una pezzo lungo la galleria Giovanni XXIII. “Hoil rumore di un urto mentre ero in galleria”, ha riferito ai militari dell’Arma. La giovane, che ha 23 anni, non ha ammesso direttamente di aver investitoI., il 19enne che si trovava alla guida del suo scooter Kymco Agility e che adesso ...

CorriereCitta : Roma. Investimento Gabriel, dopo l’appello si costituisce una 23enne: ‘Ho solo sentito un rumore’ - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Non solo Parma e Roma: il Covid non ferma l’M&A: Il calcio europeo è diventato sempre più un obie… - Moruzzi_Monete : Regno d'Italia, VITTORIO EMANUELE III, 2 LIRE, 1914, Quadriga briosa, zecca di Roma, ARGENTO, qFDC, (Pagani 737)… - Dalla_SerieA : Serie A, Dal Pino: “In caso di nuovo lockdown la Serie A non si fermerà” - - wincio78 : @Stec2vtr @marconap75 @_Cotu @RegioneLazio Si giusto. Purtroppo la Roma è partita da 0 e ha puntato tanto sullo svi… -