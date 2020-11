Roma, cane precipita in un pozzo all’interno del Parco dell’Insughereta (FOTO) (Di martedì 17 novembre 2020) Alle ore 15:30 la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Roma è stata allertata per il salvataggio di un cane precipitato in un pozzo artesiano di circa 6 metri all’interno della Riserva dell’lnsugherata in Via Augusto Conti, 136. Sul posto sono state inviate le Squadre 8A del Distaccamento di Monte Mario e il Nucleo SAF. Il personale intervenuto, mediante l’utilizzo di tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), è riuscito a recuperare l’animale con il cd. “Cavalletto Cevedale”. Il cane è stato così tratto in salvo e si trova ora in buone condizioni. 1 di 6 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 17 novembre 2020) Alle ore 15:30 la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco diè stata allertata per il salvataggio di unto in unartesiano di circa 6 metri all’interno della Riserva dell’lnsugherata in Via Augusto Conti, 136. Sul posto sono state inviate le Squadre 8A del Distaccamento di Monte Mario e il Nucleo SAF. Il personale intervenuto, mediante l’utilizzo di tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), è riuscito a recuperare l’animale con il cd. “Cavalletto Cevedale”. Ilè stato così tratto in salvo e si trova ora in buone condizioni. 1 di 6 ...

