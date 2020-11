Rocco Casalino al commissariato di Polizia: ha subito minacce di morte (Di martedì 17 novembre 2020) Il portavoce del Presidente del Consiglio dei Ministri Rocco Casalino è tornato a lavoro ieri dopo il periodo di isolamento che ha dovuto affrontare a causa della positività al coronavirus. Questa mattina è stato avvistato mentre si recava al commissariato di Polizia nel cortile di Palazzo Chigi. È rimasto dentro per mezz’ora e poi è uscito camminando velocemente e senza rivolgere la parola ai giornalisti. Secondo quanto riportato da Adnkronos, Casalino avrebbe sporto denuncia per le minacce di morte subite. In particolare, come aveva preannunciato a fine ottobre, mentre era in isolamento, il portavoce del Premier denuncia coloro che hanno esposto uno striscione con una scritta omofoba contro di lui a Varese, durante una protesta ... Leggi su blogo (Di martedì 17 novembre 2020) Il portavoce del Presidente del Consiglio dei Ministriè tornato a lavoro ieri dopo il periodo di isolamento che ha dovuto affrontare a causa della positività al coronavirus. Questa mattina è stato avvistato mentre si recava aldinel cortile di Palazzo Chigi. È rimasto dentro per mezz’ora e poi è uscito camminando velocemente e senza rivolgere la parola ai giornalisti. Secondo quanto riportato da Adnkronos,avrebbe sporto denuncia per ledisubite. In particolare, come aveva preannunciato a fine ottobre, mentre era in isolamento, il portavoce del Premier denuncia coloro che hanno esposto uno striscione con una scritta omofoba contro di lui a Varese, durante una protesta ...

ricpuglisi : Vi rammento che i principali giornalisti italiani che si occupano di @GiuseppeConteIT sono in una chat con ROCCO CASALINO. - BerniCurenai : Rocco Casalino avvistato al commissariato di Polizia. Indiscreto: 'Ha ricevuto minacce di morte' - FraDgf44 : Rocco Casalino pubblica le 'prove' della lettera di Tommaso a Conte: è l'intervista di Barbara d'Urso - mariana80024548 : RT @ilgiornale: Rocco Casalino è tornato a lavoro dopo l'isolamento per aver contratto il coronavirus e non ha perso tempo a denunciare chi… - MaurizioTorchi2 : RT @TWDDarylRick: Certo quando si spendono i soldi degli italiani, dopo i banchi a rotelle, i monopattini ora lo sfondo per il PdC sempre b… -