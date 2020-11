Rivoluzione Amazon | nasce la farmacia online | prodotti scontati fino all’80%

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 17 novembre (Italia/Mondo)D’ora in poi, su, anche i farmaci saranno a portata di click. Il gigante dell’e-commerce ha infatti dato vita al suo primo “scaffale” virtuale di medicinali. Un’operazione che vale miliardi di dollari e che di fatto rivoluziona, ancora una volta, l’azienda. Il primo terreno che verrà sondato con questa nuova strategia è quello statunitense:Pharmacy offrirà scontiall’80% sui farmaci generici acquistati dagli abbonati Prime senza assicurazione sanitaria. I costi irrisori potrebbero essere la chiave di volta per attirare una larga fetta degli utenti che magari non avrebbe mai osato comprare medicinali. Bezos sta puntando tutto sulle abitudini che sono cambiate con la ...

