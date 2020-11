Ritiro Usa dall’Afghanistan? Ecco chi si oppone a Trump (Di martedì 17 novembre 2020) Il Ritiro delle forze americane dall’Afghanistan farebbe ripiombare il Paese in una nuova incertezza, stabilendo condizioni ideali per il rafforzamento del terrorismo internazionale. È questa la linea di chi si oppone al piano di Donald Trump, compatta e trasversale da Capitol Hill (persino nel Senato repubblicano) al team di Joe Biden. Da Bruxelles, sede del quartier generale della Nato, fino a Kabul, dove il governo locale chiede agli Stati Uniti di non ridurre ancora le forze. LA DECISIONE DI Trump La preoccupazione cresce. Le indiscrezioni di domenica del Washington Post sono state confermate in meno di 24 ore dai funzionari del Pentagono. Il presidente Trump sarebbe ormai prossimo a firmare un ordine esecutivo per tagliare ulteriormente il contingente presente in Afghanistan, facendolo ... Leggi su formiche (Di martedì 17 novembre 2020) Ildelle forze americane dall’Afghanistan farebbe ripiombare il Paese in una nuova incertezza, stabilendo condizioni ideali per il rafforzamento del terrorismo internazionale. È questa la linea di chi sial piano di Donald, compatta e trasversale da Capitol Hill (persino nel Senato repubblicano) al team di Joe Biden. Da Bruxelles, sede del quartier generale della Nato, fino a Kabul, dove il governo locale chiede agli Stati Uniti di non ridurre ancora le forze. LA DECISIONE DILa preoccupazione cresce. Le indiscrezioni di domenica del Washington Post sono state confermate in meno di 24 ore dai funzionari del Pentagono. Il presidentesarebbe ormai prossimo a firmare un ordine esecutivo per tagliare ulteriormente il contingente presente in Afghanistan, facendolo ...

formichenews : Ritiro Usa da #Afghanistan? Ecco chi si oppone a Trump ?? L'articolo di @SPioppi ???? - ChiaraSulmoni : RT @start_insight: #Afghanistan Ritiro USA??spiega @cbertolotti1 in intervista a @adnkronos: disimpegno con unità USA scese a 2.500 entro ge… - ChiaraSulmoni : RT @start_insight: #Afghanistan Ritiro USA??spiega @cbertolotti1 in intervista a @Adnkronos: Stati Uniti riducono truppe inquadrate nella mi… - start_insight : #Afghanistan Ritiro USA??spiega @cbertolotti1 in intervista a @adnkronos: disimpegno con unità USA scese a 2.500 ent… - start_insight : #Afghanistan Ritiro USA??spiega @cbertolotti1 in intervista a @Adnkronos: Stati Uniti riducono truppe inquadrate nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritiro Usa Nato e Repubblicani attaccano Trump sul ritiro delle truppe dall’Afghanistan Il Fatto Quotidiano Bmw F 900 R (2017 - 20) usata a Pesaro

Annuncio vendita Bmw F 900 R (2017 - 20) usata a Pesaro, Pesaro-Urbino - 8208176 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...

Nato e Repubblicani attaccano Trump sul ritiro delle truppe dall’Afghanistan. Rubio: “Rischiamo un nuovo Vietnam”

Le missioni militari sono uno dei campi in cui il presidente americano uscente, Donald Trump, ha deciso di portare a compimento la propria resa dei conti prima di passare il testimone a Joe Biden come ...

Annuncio vendita Bmw F 900 R (2017 - 20) usata a Pesaro, Pesaro-Urbino - 8208176 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...Le missioni militari sono uno dei campi in cui il presidente americano uscente, Donald Trump, ha deciso di portare a compimento la propria resa dei conti prima di passare il testimone a Joe Biden come ...