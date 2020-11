Ricordate la tenera Jolanda de I Cesaroni? Eccola oggi | bellissima

(Di martedì 17 novembre 2020) Tutti noi ricordiamo la dolcissimadella fiction ‘I’. La sua voce ci aveva incantato già allora.. Il personaggio diBellavista della celebre fiction ‘I‘ era interpretato da Giulia Luzi che, da quei momenti del piccolo schermo, ne ha fatto di strada. Ora non è solo, ma ha dato … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Ricordate tenera

MeteoWeek

Tutti noi ricordiamo la dolcissima Jolanda della fiction 'I Cesaroni'. La sua voce ci aveva incantato già allora. Eccola oggi.Anche in Sardegna si terranno tante iniziative per celebrare la Giornata Mondiale della Prematurità, per i bambini nati prematuri ...