Ricigliano | al via l’iniziativa “IlluminiAmo la città”

(Di martedì 17 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – “IlluminiAmo”. È l’iniziativa messa in campo per il Natale dall’amministrazione comunale della cittadina di, nella Valle del Platano. “L’idea -fanno sapere da Palazzo di città – ha come obiettivo quello di restituire serenità in un momento di pandemia mondiale, dando “luce” al paese”. Atmosfera natalizia che verrà resa dalla presenza delle luminarie che saranno installate dai cittadini sui davanzali, davanti alle porte e sui balconi delle proprie abitazioni. “Facciamo in modo- chiosano dal Municipio – che l’8 dicembre il nostro paese brilli di luce e speranza”. L’accensione delle luci ...