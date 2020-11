“Riaprire a Natale? Moralmente inaccettabile”. Crisanti tifa per la chiusura a oltranza (Video) (Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17 nov – La guerra al Natale condotta da una certa parte di scienziati e virologi non sembra conoscere sosta. Ormai è chiaro come la festività del 25 dicembre sia stata elevata a nemico pubblico numero uno, coi suoi pericolosi riti familiari e religiosi, trovandosi, da alcune settimane, al centro di un intenso fuoco di fila, ad alzo zero: e se da un lato abbiamo il Presidente del Consiglio, novello precettore che ci invita a ritrovare lo spirito essenziale del Natale, che a suo dire non sarebbe fatto solo di cenoni, tavolate e assembramenti casalinghi, i virologi vanno invece al sodo e chiedono misure draconiane per impedire riunioni familiari. Ultimo in ordine di tempo, Andrea Crisanti, che da tempo assieme a Massimo Galli ci ha abituato a prese di posizione drastiche e ad un racconto dell’epidemia ai ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17 nov – La guerra alcondotta da una certa parte di scienziati e virologi non sembra conoscere sosta. Ormai è chiaro come la festività del 25 dicembre sia stata elevata a nemico pubblico numero uno, coi suoi pericolosi riti familiari e religiosi, trovandosi, da alcune settimane, al centro di un intenso fuoco di fila, ad alzo zero: e se da un lato abbiamo il Presidente del Consiglio, novello precettore che ci invita a ritrovare lo spirito essenziale del, che a suo dire non sarebbe fatto solo di cenoni, tavolate e assembramenti casalinghi, i virologi vanno invece al sodo e chiedono misure draconiane per impedire riunioni familiari. Ultimo in ordine di tempo, Andrea, che da tempo assieme a Massimo Galli ci ha abituato a prese di posizione drastiche e ad un racconto dell’epidemia ai ...

