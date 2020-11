Riapertura scuole in Campania, il chiarimento della Regione: 'Tampone volontario e gratuito' (Di martedì 17 novembre 2020) Scuola, nuova ordinanza di De Luca: la numero 90 15 novembre 2020 Riapertura scuole, è corsa ai tamponi antigenici: al via le prenotazioni 17 novembre 2020 chiarimento della Regione Campania suigli ... Leggi su napolitoday (Di martedì 17 novembre 2020) Scuola, nuova ordinanza di De Luca: la numero 90 15 novembre 2020, è corsa ai tamponi antigenici: al via le prenotazioni 17 novembre 2020suigli ...

VegaColonnese : Anche @lucia_fortini ammette che il tampone indica solo la positività o negatività momentanea alla malattia, ma div… - Corriere : Scuole chiuse, Iss: meno casi tra gli adolescenti. La riapertura un rebus per il governo - Failbetter6 : E ora programmate il Natale, la riapertura delle scuole e tutto quello che vi pare. Senza rimorso.. Ma questo va da… - angheran70 : @maurorizzi_mr Oltretutto non ha alcun senso scientificamente. Si considera l'incubazione a tre mesi e non si consi… - Notiziedi_it : Riapertura scuole in Campania, il chiarimento della Regione: “Tampone volontario e gratuito” -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Covid a Napoli, boom di contagi dopo la riapertura delle scuole Orizzonte Scuola Zona arancione e rossa, Galli: «Se i contagi non calano bisognerà chiudere tutto»

«Ciò che succederà nei prossimi 15 giorni, in termini di ricoveri e sofferenza degli ospedali, è inevitabile. I segnali di flessione dei contagi ci sono, flebili. Ma ...

Riapertura scuole in Campania, il chiarimento: “Test gratuiti e volontari”

La Regione Campania fa chiarezza sullo screening per la riapertura delle scuole. Nelle scorse ore infatti sono state registrate tantissime richieste al numero verde per raccogliere le prenotazioni per ...

«Ciò che succederà nei prossimi 15 giorni, in termini di ricoveri e sofferenza degli ospedali, è inevitabile. I segnali di flessione dei contagi ci sono, flebili. Ma ...La Regione Campania fa chiarezza sullo screening per la riapertura delle scuole. Nelle scorse ore infatti sono state registrate tantissime richieste al numero verde per raccogliere le prenotazioni per ...