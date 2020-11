Regno Unito, si suicida dopo aver ascoltato una conversazione hot tra l’ex moglie e il nuovo fidanzato (Di martedì 17 novembre 2020) Un uomo britannico, Gareth Rees, è morto affogato nella piscina della villa di un amico a Churt, nel Surrey. Una circostanza drammatica, fatta di corna e spiacevoli scoperte. Secondo il New York Post che ha riportato la notizia, l’ormai ex compagna di Gareth, Caire, l’ha chiamato per sbaglio mentre aveva una conversazione “a sfondo sessuale” con il nuovo fidanzato, di cui la vittima non sapeva nulla. La donna e il suo amante hanno avuto una conversazione piuttosto piccante, che ha letteralmente sconvolto Gareth. In preda alla disperazione, l’uomo, che era ospite nella villa di un amico, si è buttato nella piscina, pur non sapendo nuotare. I proprietari in quel momento erano in vacanza in Francia. Così Rees è morto annegato. Quando Claire si è resa ... Leggi su tpi (Di martedì 17 novembre 2020) Un uomo britannico, Gareth Rees, è morto affogato nella piscina della villa di un amico a Churt, nel Surrey. Una circostanza drammatica, fatta di corna e spiacevoli scoperte. Secondo il New York Post che ha riportato la notizia, l’ormai ex compagna di Gareth, Caire, l’ha chiamato per sbaglio mentre aveva una“a sfondo sessuale” con il, di cui la vittima non sapeva nulla. La donna e il suo amante hanno avuto unapiuttosto piccante, che ha letteralmente sconvolto Gareth. In preda alla disperazione, l’uomo, che era ospite nella villa di un amico, si è buttato nella piscina, pur non sapendo nuotare. I proprietari in quel momento erano in vacanza in Francia. Così Rees è morto annegato. Quando Claire si è resa ...

fattoquotidiano : Non solo Austria, mezza Europa in lockdown. Francia, Germania, Regno Unito, Spagna: la mappa delle chiusure (Scandi… - MiAirports : Aggiornamenti #Covid-19 per passeggeri in rientro da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e I… - StefaniaVentu16 : RT @GiaSilvestrini: Il Regno Unito anticipa dal 2040 al 2030 il blocco delle vendite di auto a benzina e diesel ... Anche altri 8 paesi eu… - femmetastiq : le università nel regno unito sono così overpriced, che schifo onestamente - infoiteconomia : Auto a benzina e gasolio, il Regno Unito vuole anticipare lo stop al 2030 -