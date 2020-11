Regno Unito - Lo stop alla vendita di endotermiche sarà anticipato al 2030 (Di martedì 17 novembre 2020) Boris Johnson ha confermato la sua intenzione di voler stoppare le vendite di nuove auto endotermiche a benzina e a gasolio a partire dal 2030, ovvero cinque anni prima di quanto lo stesso premier britannico aveva dichiarato in precedenza: lo ha anticipato il Financial Times. Si salvano le ibride alla spina. Le intenzioni di Johnson sono note da tempo, così come la sua volontà di voler accelerare il più possibile le misure per raggiungere gli obiettivi sul clima, in particolare quello delle emissioni zero entro il 2050. Gli ultimi sviluppi, però, hanno aggiunto un dettaglio non certo irrilevante alla vicenda: dalle drastiche misure di Downing Street, infatti, si salveranno, nonostante la presenza nel cofano di un motore tradizionale, le auto ibride plug-in, inizialmente incluse nel ... Leggi su quattroruote (Di martedì 17 novembre 2020) Boris Johnson ha confermato la sua intenzione di volerpare le vendite di nuove autoa benzina e a gasolio a partire dal, ovvero cinque anni prima di quanto lo stesso premier britannico aveva dichiarato in precedenza: lo hail Financial Times. Si salvano le ibridespina. Le intenzioni di Johnson sono note da tempo, così come la sua volontà di voler accelerare il più possibile le misure per raggiungere gli obiettivi sul clima, in particolare quello delle emissioni zero entro il 2050. Gli ultimi sviluppi, però, hanno aggiunto un dettaglio non certo irrilevantevicenda: dalle drastiche misure di Downing Street, infatti, si salveranno, nonostante la presenza nel cofano di un motore tradizionale, le auto ibride plug-in, inizialmente incluse nel ...

