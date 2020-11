Regioni, Lombardia e Piemonte vogliono la zona arancione (Di martedì 17 novembre 2020) Lombardia e Piemonte premono per passare dalla zona rossa a quella arancione dopo che l’Rt è sceso notevolmente: le novità Novità in vista per alcuni Regioni, che potrebbero così cambiare nuovamente colore in vista delle prossime settimane. In particolar modo, Lombardia a Piemonte premono visto che ci sono le condizioni ci sono da 4 giorni … Leggi su viagginews (Di martedì 17 novembre 2020)premono per passare dallarossa a quelladopo che l’Rt è sceso notevolmente: le novità Novità in vista per alcuni, che potrebbero così cambiare nuovamente colore in vista delle prossime settimane. In particolar modo,premono visto che ci sono le condizioni ci sono da 4 giorni …

Ultime Notizie dalla rete : Regioni Lombardia La Lombardia vuole cambiare colore Oggi una riunione tra Regioni L'Eco di Bergamo Covid, Fontana: "Dalla Regione sostegno al reddito per i lavoratori autonomi"

L'annuncio del governatore lombardo: "Misure specifiche per chi è escluso dai Decreti Ristori del Governo"

