Recovery Fund: Giorgia Meloni fiuta e respinge la trappola europea contro Orban (Di martedì 17 novembre 2020) "I cattivoni sovranisti Polonia e Ungheria mettono il veto sul Recovery Fund e la Meloni non dice nulla!' Avete sentito ripetere questa nuova litania alla sinistra e ai grillini? Ovviamente la verità è, come al solito, molto diversa da come la racconta questa gente. I soliti noti dell' eurosistema, di cui ormai fa parte anche il M5S oltre al Pd, vogliono vigliaccamente utilizzare i soldi del Recovery Fund per piegare quelle Nazioni, come Polonia e Ungheria, che vogliono difendere le radici classiche e cristiane d'Europa e i propri confini dall'immigrazione illegale di massa". Lo scrive su Fb Giorgia Meloni. La leader di Fdi sottolinea: "Se non accettate la clausola dello stato di diritto (cioè cedere la propria sovranità all' eurosistema) ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 novembre 2020) "I cattivoni sovranisti Polonia e Ungheria mettono il veto sule lanon dice nulla!' Avete sentito ripetere questa nuova litania alla sinistra e ai grillini? Ovviamente la verità è, come al solito, molto diversa da come la racconta questa gente. I soliti noti dell' eurosistema, di cui ormai fa parte anche il M5S oltre al Pd, vogliono vigliaccamente utilizzare i soldi delper piegare quelle Nazioni, come Polonia e Ungheria, che vogliono difendere le radici classiche e cristiane d'Europa e i propri confini dall'immigrazione illegale di massa". Lo scrive su Fb. La leader di Fdi sottolinea: "Se non accettate la clausola dello stato di diritto (cioè cedere la propria sovranità all' eurosistema) ...

RobTallei : Ungheria e Polonia hanno messo il veto sul bilancio pluriennale europeo, bloccando di fatto il Recovery fund, perch… - gennaromigliore : Ungheria e Polonia bloccano il Recovery Fund e tutto il Bilancio Ue 2020/2027! Il motivo? Non accettano la clausola… - Piu_Europa : Per poter continuare a violare lo stato di diritto, #Ungheria e #Polonia hanno esercitato il diritto di veto, blocc… - av28av : Recovery Fund, non si sa quando e se arriveranno mai, 209 miliardi di €. Ricoverate Giuseppi & Co. Pagliacci .! - vincenzaacquis1 : @tg2rai occhio alla pronuncia, signora Maffei, cambia tutto: Recovery Fund si pronuncia Fand e non Found. -