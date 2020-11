Real Madrid | il padre di Sergio Ramos | «Ecco quale sarà il suo futuro»

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Ildi, Jorge Maria, ha rilasciato un’intervista parlando deldel difensore del: le sue dichiarazioni Tiene banco in casala situazione relativa aldi. Ai microfoni di El Chiringuito, il papà del difensore spagnolo, Jose Maria, ha fatto chiarezza sullo scenario attuale. «Siamo tranquilli e ovviamente ottimisti. Confidiamo sul fatto che resti e che tutto si sistemi». Leggi su Calcionews24.com

Avvenire_Nei : Alle porte di Madrid c’è la Cañada Real, la più grande baraccopoli d’Europa. Con la seconda ondata di #Covid19 si… - SkySport : Coronavirus, Liga: taglio di 500 milioni agli stipendi dei club - GIUSPEDU : RT @la_rossonera: #Brahim #Diaz ha conquistato il #Milan. Talento, personalità, gol e assist: #Brahim ha bruciato le tappe nel suo ambienta… - la_rossonera : #Brahim #Diaz ha conquistato il #Milan. Talento, personalità, gol e assist: #Brahim ha bruciato le tappe nel suo am… - Webtvmilan1899 : RT @cmdotcom: #Milan, proposta fatta al #RealMadrid per #BrahimDiaz: i dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

TUTTO mercato WEB

E’ fortemente a rischio la presenza di Sergio Ramos in Inter-Real Madrid, gara di fondamentale importanza per il proseguimento del cammino in Champions League delle squadre di Antonio Conte e Zinedine ...Gareth Bale, attaccante del Tottenham, ha lanciato una nuova provocazione al Real Madrid: le dichiarazioni del calciatore gallese ...