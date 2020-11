Ralph Lauren sceglie le famiglie Lgbt come “testimonial” del Natale | “Celebriamo l’amore”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17 nov – Mentre qui in Italia Giuseppe Conte ci “vezzeggia” ricordandoci che ilnon è una festa consumistica ma spirituale e che quindi passarla in tre davanti ad un cero causa restrizioni anti-Covid in realtà è sano,pensa bene di sfruttare il nuovo filone del marketing, ovvero le tematiche. “La famiglia è chi ami. Durante le festività natalizie, celebriamo l’amore e la famiglia in tutte le sue forme”, è lo slogan della nuova campagna che vede, vestitidei Wasp, protagoniste “” con due padri, due madri, etc etc.e figli in vetrina Per gli Usa,...