Rai Ragazzi e Disney+ festeggiano i 92 anni di Topolino

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 17 novembre 2020) Serena Rossi conSettimana piena di impegni per, personaggio simbolo della Walt Disney che domani festeggerà novantaduedalla sua prima apparizione cinematografica. Selancerà una nuova serie che lo vede protagonista, i canali Rai dedicati ai più piccoli offriranno l’anteprima di un nuovo cortometraggio natalizio, che vanta anche la collaborazione di Serena Rossi. Il nuovo corto natalizio Disney presentato su Rai Yoyo e Rai Gulp L’attrice napoletana interpreta il brano Come una Bussola, versione italiana della colonna sonora del cortometraggio Disney intitolato Una Famiglia, Infinite Emozioni: il corto sarà disponibile dal 28 novembre sugli account social di Disney Italia ma Rai Yoyo e Rai Gulp lo presenteranno in anteprima dal prossimo 20 ...