Raffaella Carrà celebrata dal Guardian come icona sexy europea: “Stavolta la Carrambata l’hanno fatta a me” (Di martedì 17 novembre 2020) In occasione dell’uscita di “Explota Explota”, Raffaella Carrà è stata celebrata dal “The Guardian”. La showgirl: “Stavolta la Carrambata l’hanno fatta a me”. Per anni, sulla prima rete nazionale, grazie al suo “Carramba, che sorpresa!” è stata l’artefice di innumerevoli sorprese, ma stavolta è stata lei a ricevere una “Carrambata”. In occasione dell’uscita di “Explota … L'articolo Raffaella Carrà celebrata dal Guardian come icona sexy europea: “Stavolta la Carrambata l’hanno fatta a me” ... Leggi su newnotizie (Di martedì 17 novembre 2020) In occasione dell’uscita di “Explota Explota”,Carrà è statadal “The”. La showgirl: “Stavolta lal’hannoa me”. Per anni, sulla prima rete nazionale, grazie al suo “Carramba, che sorpresa!” è stata l’artefice di innumerevoli sorprese, ma stavolta è stata lei a ricevere una “”. In occasione dell’uscita di “Explota … L'articoloCarràdal: “Stavolta lal’hannoa me” ...

gorrionspatz : @el_sr_destino Raffaella Carrà - tvzoomitalia : Per gli inglesi Raffaella Carrà ha insegnato le gioie del sesso all’Europa @raffaella - thejonasroom : raFFaella Carrà è stata la mia prima idola HAHA ero felicissima quando era in TV. unico problema? Per i miei primi… - Gianna43851140 : RT @MARICAVICCHIOLO: Il #Tg3 stasera ha fatto un servizio su Raffaella riprendendo quello che aveva scritto oggi il giornale britannico The… - Gianna43851140 : RT @borraccino_: Raffaella Carrà omaggiata dalla Spagna che l'ha insignita a Dama dell'ordine al merito civile, icona europea per un giorna… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà Ruolo sindaci, sinergia e prossimità servizi per benessere cittadini, il nuovo paradigma di Sandoz e Anci Yahoo Notizie