Quattro nomi e nessun commissario. Per la sanità calabrese arriva Emergency (Di mercoledì 18 novembre 2020) AGI - Da una parte le mille polemiche sulla sanità, dall'altra le nuove elezioni regionali, in programma nei prossimi mesi, dopo la morte della governatrice Jole Santelli. In mezzo l'emergenza coronavirus che, dopo un periodo apparentemente tranquillo, fa registrare numeri preoccupanti, e che assieme ad un quadro ospedaliero abbastanza offuscato, disegna uno scenario davvero allarmante, da "zona rossa". È una Calabria senza pace quella che si appresta ad affrontare la chiusura del 2020, anno in questa ragione particolarmente "nero". E la conferma arriva anche dall'analisi di Bankitalia, nel periodico rapporto sull'andamento congiunturale dell'economia: "Nella prima parte del 2020, l'economia calabrese è stata fortemente interessata dagli effetti della pandemia di Covid-19, con ... Leggi su agi (Di mercoledì 18 novembre 2020) AGI - Da una parte le mille polemiche sulla sanità, dall'altra le nuove elezioni regionali, in programma nei prossimi mesi, dopo la morte della governatrice Jole Santelli. In mezzo l'emergenza coronavirus che, dopo un periodo apparentemente tranquillo, fa registrare numeri preoccupanti, e che assieme ad un quadro ospedaliero abbastanza offuscato, disegna uno scenario davvero allarmante, da "zona rossa". È una Calabria senza pace quella che si appresta ad affrontare la chiusura del 2020, anno in questa ragione particolarmente "nero". E la confermaanche dall'analisi di Bankitalia, nel periodico rapporto sull'andamento congiunturale dell'ecoa: "Nella prima parte del 2020, l'ecoè stata fortemente interessata dagli effetti della pandemia di Covid-19, con ...

Le polemiche non si fermano, mentre si torna a parlare dell'ipotesi Gino Strada. Quattro nomi, tante discussioni e polemiche, ma ancora nessun commissario. L'accordo con Emergency Alla fine è stato ...

