Qualificazioni Mondiali 2022, l'Ecuador travolge la Colombia. Il Cile cade in Venezuela (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nella serata italiana si è aperto il programma della quarta giornata delle Qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022. Continua l'ottimo momento dell'Ecuador, che ha travolto con un perentorio 6-1 la Colombia. I padroni di casa hanno archiviato la terza vittoria consecutiva già nel primo tempo, grazie alle reti di Arboleda e Mena Delgado nei primi dieci minuti e poi ai gol di Estrada Martinez ed Arreaga poco dopo la mezz'ora di gioco. ECUADOR-Colombia: GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) Nel finale della prima frazione James Rodriguez su rigore prova a rimettere in partita i Colombiani che però non reagiscono e si confermano in difficoltà avendo raccolto un solo punto nelle ultime tre partite. A rendere ancora più pesante il passivo arrivano ...

