Qualificazioni Coppa d’Africa: bene il Marocco di Hakimi e Amrabat, tutti i risultati (Di martedì 17 novembre 2020) Oggi erano in programma tante sfide di Qualificazione alla prossima Coppa d’Africa, il Marocco di Hakimi e Amrabat ha conquistato il pass superando la Repubblica Centrafricana per 2-0. Mali, Tunisia, Senegal e Algeria sono le altre squadre già qualificate, oltre al Paese ospitante, il Camerun. Ecco tutti i risultati: Namibia-Mali 1-2 Sudan-Ghana 1-0 Angola-Rep.Congo 0-1Rep. Centrafricana-Marocco 0-2 Ruanda-Capo Verde 0-0Togo-Egitto 1-3 Tanzania-Tunisia 1-1 Etiopia-Niger 3-0Madagascar-Costa D’Avorio 1-1 Lesotho-Benin 0-0Sierra Leone-Nigeria 0-0 Foto: Twitter Uefa L'articolo Qualificazioni Coppa d’Africa: bene il Marocco di Hakimi e ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 17 novembre 2020) Oggi erano in programma tante sfide di Qualificazione alla prossimad’Africa, ildiha conquistato il pass superando la Repubblica Centrafricana per 2-0. Mali, Tunisia, Senegal e Algeria sono le altre squadre già qualificate, oltre al Paese ospitante, il Camerun. Ecco: Namibia-Mali 1-2 Sudan-Ghana 1-0 Angola-Rep.Congo 0-1Rep. Centrafricana-0-2 Ruanda-Capo Verde 0-0Togo-Egitto 1-3 Tanzania-Tunisia 1-1 Etiopia-Niger 3-0Madagascar-Costa D’Avorio 1-1 Lesotho-Benin 0-0Sierra Leone-Nigeria 0-0 Foto: Twitter Uefa L'articolod’Africa:ildie ...

