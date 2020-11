Puskas, il più forte dei forti: Ronaldo lo ha raggiunto, ma non ha mai fatto quattro gol in una finale di Champions (Di martedì 17 novembre 2020) Contro l'Athletic di Bilbao la Honvéd, seppur immeritatamente stando alle cronache de La Gazzetta ... (Alessandro Bassi è anche su http://storiedifootballperduto.blogspot.it/ ) Leggi su calciomercato (Di martedì 17 novembre 2020) Contro l'Athletic di Bilbao la Honvéd, seppur immeritatamente stando alle cronache de La Gazzetta ... (Alessandro Bassi è anche su http://storiedifootballperduto.blogspot.it/ )

sportli26181512 : Puskas, il più forte dei forti: Ronaldo lo ha raggiunto, ma non ha mai fatto quattro gol in una finale di Champions… - cmdotcom : Puskas, il più forte dei forti: Ronaldo lo ha raggiunto, ma non ha mai fatto quattro gol in una finale di Champions… - ClaraPorta4 : RT @enzomarangio: Da questa pausa per le nazionali ne esce vincitore assoluto ancora una volta #Ronaldo che colleziona l'ennesimo record su… - enzomarangio : Da questa pausa per le nazionali ne esce vincitore assoluto ancora una volta #Ronaldo che colleziona l'ennesimo rec… - alfonso25592 : @AlanFelice88 @pisto_gol Invece di virgolettare quanto dico, esponi il tuo parere. Ti sei intromesso, bene, esprimi… -