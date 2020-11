Pubblicità preservativi, eliminata autorizzazione Ministero Salute (Di martedì 17 novembre 2020) Redazione “Abbiamo accolto con entusiasmo la notizia della firma del provvedimento che elimina l’autorizzazione preventiva da parte del Ministero della Salute per la pubblicità sui preservativi. Finalmente si dà spazio all’informazione libera, un elemento fondamentale ai fini dell’educazione sessuale, soprattutto tra i giovani. Adesso, anche in Italia, Durex potrà sostenere pienamente la prevenzione in ambito sessuale: … Pubblicità preservativi, eliminata autorizzazione Ministero Salute Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di martedì 17 novembre 2020) Redazione “Abbiamo accolto con entusiasmo la notizia della firma del provvedimento che elimina l’preventiva da parte deldellaper la pubblicità sui. Finalmente si dà spazio all’informazione libera, un elemento fondamentale ai fini dell’educazione sessuale, soprattutto tra i giovani. Adesso, anche in Italia, Durex potrà sostenere pienamente la prevenzione in ambito sessuale: … PubblicitàImpronta Unika.

KChips2 : @violastefanello Non è questione di tabù, non è solo dire che le donne hanno le mestruazioni... È mettere davanti a… - justcallmepit : Pubblicità dei preservativi su Facebook madonna ma che vuoi da me che non scopo da un anno - stellifernox : Possibile che l'unica pubblicità che mi esce su YouTube sia di preservativi e test di gravidanza? ?? - NelAlici : @ArditoAspetto Solo perché producono anche lubrificanti, se avessero prodotto solo preservativi... col czo (è propr… -

Ultime Notizie dalla rete : Pubblicità preservativi Alessandra Cerioli: "La mia esperienza e la mia guerra all'Aids" IO donna