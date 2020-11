Pubblica amministrazione in sciopero il 9 dicembre. I sindacati: “Dall’esecutivo nessuna apertura su contratti” (Di martedì 17 novembre 2020) La Pubblica amministrazione in sciopero il 9 dicembre. I sindacati: “Mancano garanzie sul lavoro insicurezza e sui contratti”. ROMA – Pubblica amministrazione in sciopero il 9 dicembre. Nonostante i tentativi da parte del premier Conte di evitare la protesta, i sindacati hanno deciso fermarsi per un giorno o per un turno di lavoro il secondo mercoledì di dicembre “con la garanzia dei servizi minimi essenziali previsti“. La nota dei sindacati La decisione di incrociare le braccia è stata comunicata dai sindacati con una nota congiunta, riportata dall’Ansa: “Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fp e Uil Pa, preso atto ... Leggi su newsmondo (Di martedì 17 novembre 2020) Lainil 9. I: “Mancano garanzie sul lavoro insicurezza e sui contratti”. ROMA –inil 9. Nonostante i tentativi da parte del premier Conte di evitare la protesta, ihanno deciso fermarsi per un giorno o per un turno di lavoro il secondo mercoledì di“con la garanzia dei servizi minimi essenziali previsti“. La nota deiLa decisione di incrociare le braccia è stata comunicata daicon una nota congiunta, riportata dall’Ansa: “Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fp e Uil Pa, preso atto ...

RobertoBurioni : Pare che la pubblica amministrazione si impegni assiduamente a individuare chi ha detto la cosa più irreale sul COV… - berlusconi : Siamo disponibili a votare il prossimo scostamento a certe condizioni. Lo voteremo se servirà per esempio a dare i… - IOitaliait : Con #IOapp, puoi gestire in modo rapido e sicuro i pagamenti verso gli Enti della Pubblica Amministrazione, grazie… - Beppesardinia : RT @ADeborahF: Con la Legge di bilancio in arrivo 24 mila assunzioni nella pubblica amministrazione #Orgoglio5Stelle - LamonacaSabino : IX: non può prescindere dal controllo popolare sulle attività della politica e della pubblica amministrazione, nell… -