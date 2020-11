PS5: Sony voleva far pagare i giochi più di €80? Jim Ryan smentisce i rumor (Di martedì 17 novembre 2020) Qualche giorno fa, diversi rumor indicavano che Sony avrebbe voluto far pagare più di 80 euro i giochi first-party di PlayStation 5. Ora però arriva la smentita di Jim Ryan, CEO di PlayStation che in un'intervista ha detto la sua a riguardo.Alla domanda sul report durante un'intervista con The Telegraph, Ryan ha chiarito che i rumor sui prezzi erano completamente falsi. "Posso dire che quel rapporto secondo cui stavamo considerando prezzi più alti per i giochi first-party è categoricamente falso" ha affermato.Tuttavia, quando l'intervistatore ha suggerito se il primo gioco per PS5 di Naughty Dog potrà costare a tutti gli effetti 80 euro, Ryan ha dichiarato: "Non sto facendo previsioni su nulla che ... Leggi su eurogamer (Di martedì 17 novembre 2020) Qualche giorno fa, diversiindicavano cheavrebbe voluto farpiù di 80 euro ifirst-party di PlayStation 5. Ora però arriva la smentita di Jim, CEO di PlayStation che in un'intervista ha detto la sua a riguardo.Alla domanda sul report durante un'intervista con The Telegraph,ha chiarito che isui prezzi erano completamente falsi. "Posso dire che quel rapporto secondo cui stavamo considerando prezzi più alti per ifirst-party è categoricamente falso" ha affermato.Tuttavia, quando l'intervistatore ha suggerito se il primo gioco per PS5 di Naughty Dog potrà costare a tutti gli effetti 80 euro,ha dichiarato: "Non sto facendo previsioni su nulla che ...

