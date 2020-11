Provincia di Napoli, uomo investito e ucciso mentre era in strada (Di martedì 17 novembre 2020) Sant’Anastasia. Tragico incidente a Sant’Anastasia, Provincia di Napoli, investito e ucciso mentre attraversava la strada nei pressi di Via Arco. La vittima sarebbe un uomo, probabilmente un pensionato, ucciso da un’auto in corsa. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale che hanno interdetto il traffico veicolare per effettuare … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 17 novembre 2020) Sant’Anastasia. Tragico incidente a Sant’Anastasia,diattraversava lanei pressi di Via Arco. La vittima sarebbe un, probabilmente un pensionato,da un’auto in corsa. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale che hanno interdetto il traffico veicolare per effettuare … L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

villafi : RT @massimo4951: Luna, femmina di 6 anni, taglia media, compatibile con i suoi simili, no gatti, negativa alla leishmania provincia di Napo… - SabrinaSissi : RT @massimo4951: Luna, femmina di 6 anni, taglia media, compatibile con i suoi simili, no gatti, negativa alla leishmania provincia di Napo… - monicaeurope77 : RT @massimo4951: Luna, femmina di 6 anni, taglia media, compatibile con i suoi simili, no gatti, negativa alla leishmania provincia di Napo… - umpkket : RT @massimo4951: Luna, femmina di 6 anni, taglia media, compatibile con i suoi simili, no gatti, negativa alla leishmania provincia di Napo… - sara_difalco : RT @massimo4951: Luna, femmina di 6 anni, taglia media, compatibile con i suoi simili, no gatti, negativa alla leishmania provincia di Napo… -

Ultime Notizie dalla rete : Provincia Napoli I comuni della Campania più colpiti dal Coronavirus Fanpage.it presidente iss

Minformo è una rivista libera e indipendente nata nel cuore della provincia nord di Napoli la cui aspirazione è quella di dare spazio all'espressione della creatività e del pensiero di coloro che non ...

Viagggio della speranza da Napoli al Poma per il plasma: «Li ho assistiti al telefono per tutto il tragitto»

Il racconto della dottoressa napoletana che ha seguito padre e figlio: «Avevo detto loro di usare il 118, ma mi hanno chiamato dopo la loro partenza» ...

Minformo è una rivista libera e indipendente nata nel cuore della provincia nord di Napoli la cui aspirazione è quella di dare spazio all'espressione della creatività e del pensiero di coloro che non ...Il racconto della dottoressa napoletana che ha seguito padre e figlio: «Avevo detto loro di usare il 118, ma mi hanno chiamato dopo la loro partenza» ...