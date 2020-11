“Processi di ‘ndrangheta a rischio per il Covid e possibilità che gli imputati tornino liberi”: l’allarme della procura di Torino (Di martedì 17 novembre 2020) I grandi processi di ‘ndrangheta sono a rischio per l’emergenza Covid. È quanto sembra intenzionata a segnalare la procura di Torino, secondo quanto si apprende, alla Direzione nazionale antimafia e al Dap. Il punto cruciale della questione è l’impossibilità – per quello che sembra essere solo un problema organizzativo – di allestire collegamenti in videoconferenza per gli imputati detenuti positivi al Covid ma asintomatici. Questo comporta lunghi rinvii delle udienze e, oltre ad allungare i tempi dei processi, crea rischi di decorrenza dei termini di custodia cautelare. La procura ha preso l’iniziativa dopo quanto accaduto al maxi processo Fenice-Carminius, celebrato dal tribunale di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) I grandi processi di ‘ndrangheta sono aper l’emergenza. È quanto sembra intenzionata a segnalare ladi, secondo quanto si apprende, alla Direzione nazionale antimafia e al Dap. Il punto crucialequestione è l’impossibilità – per quello che sembra essere solo un problema organizzativo – di allestire collegamenti in videoconferenza per glidetenuti positivi alma asintomatici. Questo comporta lunghi rinvii delle udienze e, oltre ad allungare i tempi dei processi, crea rischi di decorrenza dei termini di custodia cautelare. Laha preso l’iniziativa dopo quanto accaduto al maxi processo Fenice-Carminius, celebrato dal tribunale di ...

