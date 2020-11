Pomezia | il Comune aderisce alla alla Giornata mondiale della prematurità | la Torre Civica si colora di viola

(Di martedì 17 novembre 2020) Ildiprematurità, istituita per sensibilizzare e accrescere la consapevolezza sul problema delle nascite premature. Questa sera ladi piazza Indipendenza si accenderà di, colore simbolo dell’iniziativa. Nel mondo 1 bambino su 10 nasce prematuro, in Italia sono più di 30.000 ogni anno. Si tratta di bimbi ad alto rischio di complicazioni dopo la nascita, perché maggiormente vulnerabili. “Siamo vicini a questi piccoli guerrieri, che da subito hanno iniziato a lottare per la vita, e ai loro genitori – afferma l’Assessore Miriam Delvecchio – Negli ultimi anni è ...

