Pomeriggio 5 | Covid-19 | conservazione delle dosi vaccinali e come farsi il tampone rapido da soli

Nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque, programma condotto da Barbara d'Urso, è stato mostrato come dovrebbero venire conservate e trasportate le dosi del vaccino contro il Covid-19 e come le persone possono farsi il tampone da sole. L'inviata Ilaria Dalle Palle, infatti, ha intervistato il responsabile di una azienda che produce ghiaccio secco. "i vaccini verranno distribuiti direttamente dalle case produttrici, in contenitori in cui è già presente il ghiaccio secco. La nostra attività sarà quella di rifornire di ghiaccio secco i centri vaccinali che lo richiederanno e ne avranno bisogno, proprio per andare a riempire nuovamente quei contenitori che man mano si svuoteranno con il passare del tempo."

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio Covid Il Covid 19 non si ferma: nel pomeriggio altre sei persone sono risultate positive a Licata Qui Licata Covid: l’appello di Mattarella all’unità

Unità e collaborazione. Sono le parole chiave del nuovo appello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai cittadini ma, in particolar modo, alla politica. Governo e Regioni litigano di nuov ...

La richiesta

Parcaroli: «Un'altrastruttura contro il virus»«Il problema, al momento, è il nostro ospedale, che è al collasso. Abbiamo 14 ricoverati nei container e 10 al pronto soccorso e se non si decide ...

