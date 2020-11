Playstation 5, aggiornamento in arrivo: cosa cambia (Di martedì 17 novembre 2020) Playstation 5 riceverà un importante aggiornamento già per il primo giorno in cui la accendere. Ecco i dettagli. Playstation 5 è un sogno proibito di tantissimi videogiocatori, che stanno aspettando impazienti che la console esca. Parliamo di una piattaforma assolutamente importante e rivoluzionaria, che, insieme a Xbox Series X, dovrebbe per sempre cambiare il mondo … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 17 novembre 2020)5 riceverà un importantegià per il primo giorno in cui la accendere. Ecco i dettagli.5 è un sogno proibito di tantissimi videogiocatori, che stanno aspettando impazienti che la console esca. Parliamo di una piattaforma assolutamente importante e rivoluzionaria, che, insieme a Xbox Series X, dovrebbe per semprere il mondo … L'articolo proviene da Inews.it.

Gamelite : PlayStation 5 riceve il suo primo aggiornamento - - italiatopgames : FIFA 21 PlayStation 4 con incluso aggiornamento gratuito per Playstation 5, su Amazon al prezzo più basso di sempre… - coditalianews : BLACK OPS COLD WAR ITA: L'aggiornamento 1.05 é ora disponibile su #PlayStation, al momento non si é a conoscenza de… - infoitscienza : Genshin Impact: un nuovo aggiornamento farà girare il gioco a 60fps su PlayStation 5 - amantecnologia : COLD WAR ITA: Nuovo aggiornamento per il titolo che passa alla versione 1.03 su PlayStation 4. Peso 1,5GB circa.… -