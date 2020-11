Più tasse e “decrescita” Il piano economico di Biden sembra dettato da Greta Thunberg

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17 nov – “Sleepy” Joee Kamala Harris hanno reso pubblico il loro progetto per risollevare l’economia americana una volta giunti al termine della pandemia da Covid-19, sebbene la cura Trump “meno, meno burocrazia” risulgià decisiva, di mese in mese, per la rinascita di posti di lavoro americani. I nuovi governanti intendono tassare ulteriormente i redditi americani superiori i 400mila dollari annui. Dunque, per la ripresa, il duetto-Harris propone l’innalzamento delleper i redditi ritenuti, in modo del tutto arbitrario, alti e quindi aggredibili. Si tratta di un esproprio bell’e buono. D’altronde certa sinistra, intrisa di cultura marxista, ritiene la proprietà privata un furto e tutto ciò che ...