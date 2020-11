Pieces of a Woman: il trailer del film con Vanessa Kirby (Di martedì 17 novembre 2020) Netflix ha diffuso il trailer di Pieces of Woman, film con protagonisti Vanessa Kirby, Ellen Burstyn e Shia LaBeouf Due mesi dopo essere stato presentato in anteprima alla settantasettesima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, Netflix ha rilasciato il trailer di Pieces of a Woman, film con protagonista Vanessa Kirby (interprete della principessa Margaret nelle prime due stagioni di The Crown) destinato, secondo le previsioni, a essere uno dei contendenti più forti nell’award season del 2021. Con una delle sequenze d’apertura più controverse dell’anno, che mostra uno straziante parto di trenta minuti girato in un ... Leggi su tuttotek (Di martedì 17 novembre 2020) Netflix ha diffuso ildiofcon protagonisti, Ellen Burstyn e Shia LaBeouf Due mesi dopo essere stato presentato in anteprima alla settantasettesima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, Netflix ha rilasciato ildiof acon protagonista(interprete della principessa Margaret nelle prime due stagioni di The Crown) destinato, secondo le previsioni, a essere uno dei contendenti più forti nell’award season del 2021. Con una delle sequenze d’apertura più controverse dell’anno, che mostra uno straziante parto di trenta minuti girato in un ...

