Phisikk du role – Nanni e il Parlamento sotterraneo

(Di martedì 17 novembre 2020) C’è un passaggio illuminante del libro fresco di stampa di Mario” (“Miserie e nobiltà, scene e figure di ieri e di oggi”, ed. Rubettino), ed è quando, per raccontare i rapporti dialettici tra politici e giornalisti nei corridoi dei passi perduti dei Palazzi di Camera e Senato, l’autore ricorda che le categorie sono entrambe rappresentative di qualcosa. I parlamentari rappresentano, com’è noto, il popolo sovrano. I giornalisti la pubblica opinione e, aggiungeremmo, attraverso il loro ruolo di cani da guardia (watchdogs) della democrazia, la tenuta dello stesso ordine democratico. Per cui, dice il giornalista al deputato e al senatore: “Io non sono ospite in questo palazzo più di quanto non sia tu stesso”. È una ...