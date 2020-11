Petrachi | «Provai ad allontanare qualche gola profonda da Trigoria e fu subito guerra»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 17 novembre 2020) Gianluca, ex direttore sportivo della Roma, ha parlato in una lunga intervista al Corriere dello Sport. Le sue parole Nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Gianlucaha spiegato anche i motivi del licenziamento da parte della Roma. «Succede che non sono un diplomatico. Non ci so fare nelle relazioni. Non telefono ai direttori, non mi concedo. Uno come me si odia o si ama. Avrei potuto essere più morbido nei modi. La verità è cheadda, e fu. A cominciare da certi giornalisti. La mia sofferenza fu per un’opera interrotta, il non poter portare a termine la mia sfida. ...