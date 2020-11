Peste suina, nuova emergenza in Lombardia (Di martedì 17 novembre 2020) Lombardia, scatta l’allarme per la Peste suina. L’assessore Fabio Rolfi lancia l’allarme: la diffusione avrebbe conseguenze gravissime sull’economia. nuova emergenza sanitaria in Lombardia, legata questa volta alla Peste suina africana. Si tratta di un problema già noto al Governo e ovviamente anche alla Regione ma il rischio è che possa passare in secondo piano di fronte all’emergenza coronavirus. Laboratorio CoronavirusLombardia, allarme per la Peste suina africana A ri-lanciare l’allarme è l’assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, che chiede il via libera da parte ... Leggi su newsmondo (Di martedì 17 novembre 2020), scatta l’allarme per la. L’assessore Fabio Rolfi lancia l’allarme: la diffusione avrebbe conseguenze gravissime sull’economia.sanitaria in, legata questa volta allaafricana. Si tratta di un problema già noto al Governo e ovviamente anche alla Regione ma il rischio è che possa passare in secondo piano di fronte all’coronavirus. Laboratorio Coronavirus, allarme per laafricana A ri-lanciare l’allarme è l’assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, che chiede il via libera da parte ...

fanpage : C'è un nuovo allarme in Lombardia legato alle malattie infettive: la peste suina africana. - Affaritaliani : Allarme peste suina in Lombardia, 'Abbattere i cinghiali' - NewsMondo1 : Peste suina, nuova emergenza in Lombardia - GiovanniBussett : RT @GiovanniBussett: In Lombardia è allarme per la peste suina, l'assessore Rolfi: 'Bisogna abbattere i cinghiali' - deadellacaccia : ROLFI (LOMBARDIA): PESTE SUINA, SERVONO ABBATTIMENTI CINGHIALI. DA GOVERNO SOLO IL LOCKDOWN -